Paura durante la notte, fiamme in un’appartamento: sul posto i Vigili del Fuoco

L’episodio è avvenuto intorno alle 23.15

Di: Alessandro Congia

Incendio in un’abitazione, i Vigili del Fuoco con due automezzi spengono il rogo evitando la propagazione delle fiamme all'intera struttura. Intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Iglesias, la squadra di pronto intervento "5A" è intervenuta intorno alle 23:15 in via Is Tasurus nel comune di Uta, per un'incendio che si è sviluppato in un'abitazione.

In supporto è intervenuta anche un'autobotte della sede centrale di Cagliari per un totale di due automezzi e sette operatori. Gli operatori VVF arrivati sul posto hanno provveduto ad intercettare e spegnere il rogo che ha coinvolto parte esterna ed alcune stanze interne all'abitazione, evitando la propagazione delle fiamme all'intera struttura.

Gli operatori VVF dopo la bonifica dei focolai residui hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'edificio. Nessun ferito e fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. I Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.