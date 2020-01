Giovane accoltellato in via Newton, c’è un fermo

I dettagli saranno resi noti in Questura, durante una conferenza stampa prevista in mattinata

Di: Alessandro Congia

Ci sono importanti novità sulle indagini relative all’aggressione e all’accoltellamento di un giovane 29enne, avvenuto lo scorso 22 dicembre, in via Newton, a Cagliari, in prossimità dei locali notturni.

Gli investigatori della squadra Mobile della Questura, su disposizione dalla Procura della Repubblica, ha notificato un provvedimento restrittivo cautelare in carcere nei confronti di una persona.

I dettagli saranno forniti in conferenza stampa, in via Amat, dal dirigente Roberto Pititto.

*** Notizia in aggiornamento ***