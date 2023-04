Musica. “Girasoli” di Emanuele Aloia diventa la Bachata di Mattia Murru

Cover e musica autoprodotta da Mattia Murru, in arte T-wave

Di: Ilaria Cardia; foto: Mattia Murru

La bachata, la cui patria è la Repubblica Domenicana, è un genere musicale che ha trovato fortuna in Italia nel 2001 con “Obsesion”, una hit indimenticabile del gruppo musicale Aventura. Da quel momento, le sale da ballo italiane hanno scoperto il ritmo della bachata. Con la voglia di ballare brani riadattati al ritmo caraibico, Mattia Murru, in arte T-wave, ha scelto “Girasoli” (2019) di Emanuele Aloia per la sua Bachata.

“Sono l’unico produttore di Bachata in Sardegna” racconta proprio Mattia che nella vita è anche un Video Maker. Il ragazzo di Sindia suona l’organetto da quando aveva sei anni “Ho iniziato a suonare grazie al paese di Nughedu Santa Vittoria (di cui sono in parte originario) sentendo suonare tziu Antoneddu Masala”. Dai 14 anni, invece, ha iniziato a produrre musica e fare il deejay. “Invece, da cinque anni, scrivo e produco cover”.

Il brano originale è stato un vero e proprio successo che ha portato alla notorietà il cantante torinese, amante di cultura e di arte. Aloia riesce a trasmettere, magistralmente, i riferimenti all'arte in parole e note musicali.

Due mondi che si incontrano quelli di Emanuele Aloia e Mattia Murru. Perché se è vero che il primo è un amante di musica e arte, il secondo è appassionato di danza e, nello specifico, di balli caraibici. Nasce infatti così la cover in versione Bachata di “Girasoli”. Mattia Murru ha deciso di crearne una cover, produrre la musica e portare una versione alternativa del brano per vederla ballare dal pubblico amante del genere.

IL VIDEO