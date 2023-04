Da oggi in vendita biglietti per assistere alla Cavalcata sarda dalle tribune

Appuntamento domenica 21 maggio con la 72^ edizione

Di: Redazione Sardegna Live

Da oggi, 27 aprile, sono in vendita i biglietti per assistere, domenica 21 maggio, alla 72^ edizione della Cavalcata Sarda dalla tribuna di piazza d'Italia.

Il costo è di 30 euro più 4,50 di prevendita. Nella tribuna sono disponibili 5 posti riservati alle persone su carrozzina, con gratuità per l'accompagnatore. I biglietti possono essere acquistati in via Roma 144 (Le Ragazze Terribili) dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30, nei punti vendita del circuito TicketOne e online sul sito www.ticketone.it.

Per informazioni è possibile contattare il numero telefonico 079 278 275 o inviare una e-mail all'indirizzo prenotazionicavalcatasarda@gmail.com

Nel video in basso, un momento della 70^ edizione della Cavalcata Sarda. Le Donne di Sardegna, portatrici di bellezza, sfilavano per le vie di Sassari caratterizzando la settantesima edizione.