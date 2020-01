Una palestra a cielo aperto nel parco di Sanluri

Sono sette gli attrezzi da fitness che permettono l’allenamento all’aria aperta

Di: Redazione Sardegna Live

Da qualche settimana sono a disposizione dei cittadini sette attrezzi da fitness che permettono l’allenamento all’aria aperta.

I macchinari installati sono la Chest Press (attrezzo che serve per l’allenamento dei pettorali, spalle tricipiti), una Rower machine (vogatore per la schiena e le braccia), il Wister station (per addominali e girovita) la panca per gli addominali, la sbarra per trazioni a due altezze (per allenamenti a corpo libero di forza), la Rider machine (per l’allenamento di gambe, schiena e addome attraverso la simulazione del gesto equestre del galoppo) e infine una cyclette fitness che indica come il macchinario deve essere utilizzato.

Inoltre c’e un sistema di Qrcode integrato con il tutorial dell’esercizio e i consigli per un corretto allenamento.

Gli attrezzi in acciaio zincato sono fruibili a tutti negli orari di apertura del parco S’Arei.

L’amministrazione comunale ha investito 10 mila euro. «Il parco, il nostro polmone verde, si arricchisce di un altro servizio per i nostri cittadini – dice il sindaco Alberto Urpi - Abbiamo fatto posizionare gli attrezzi accanto ai campetti da tennis e pallavolo. Il nostro intento è che il parco diventi un autentico luogo di incontro per sportivi, per famiglie e per amanti dello stare all’ aperto».

Soddisfatto di questo risultato anche l’assessore allo Sport Carlo Murru: «Proseguiamo sulla scia di una serie di iniziative di promozione dell’attività fisica e dello sport per tutti. Dopo una lunga ricerca abbiamo optato per questi attrezzi studiati per stare all’aperto. Chiediamo a tutti i cittadini la collaborazione perché ne abbiano cura. Ora, speriamo di completare l’iter con due grandi opere sportive per Sanluri, il palazzetto dello sport e la piscina».