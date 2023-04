Cagliari. Trovato alla guida di una Mercedes rubata e in possesso di un coltello a serramanico

Denunciato un 43enne

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri, mercoledì 26 aprile, a Cagliari, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato alla Procura della Repubblica un 43enne di Assemini, disoccupato, noto alle forze dell'ordine, accusato di ricettazione e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

Nello specifico, intorno alle 13, a seguito di una segnalazione giunta alla centrale operativa di Via Nuoro, i militari sono intervenuti in Via del Commercio e hanno proceduto al controllo dell'uomo, che al momento si trovava alla guida di un'auto, una Mercedes che in una fase successiva è risultata essere stata rubata nella medesima mattinata a Capoterra, così come appreso, a seguito di una querela del proprietario, dai carabinieri del posto.

Sottoposto a perquisizione, il 43enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, tipo pattadese, della lunghezza di 21,5 centimetri.

La macchina è stata restituita al legittimo proprietario qualche ora dopo.