Scoperta una serra di marijuana in casa, in cella un 30enne

Sul posto i Carabinieri della locale stazione

Di: Alessandro Congia

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ l’accusa sul 30enne arrestato dai Carabinieri della locale stazione, su disposizione della Procura di Tempio Pausania, trasferito in cella nel carcere di Nuchis.

L’uomo aveva trasformato il sottotetto della sua casa in una coltivazione di marijuana: i militari lo tenevano d’occhio da tempo e così hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare.

In casa, in un sottotetto, era stata allestita una serra con impianti di illuminazione artificiale di aerazione forzata: i Carabinieri hanno sequestrato 9 piante di marijuana alte fino a 1,2 metri e circa 370 grammi di sostanza già essiccata, oltre a bilancini e materiale per il confezionamento della droga.