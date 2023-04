Sanità: pazienti e sanitari in piazza contro lo "smantellamento" della Diabetologia al Brotzu

Proseguono le proteste di pazienti e dipendenti del servizio Diabetologia dell'Arnas Brotzu di Cagliari che chiedono un passo indietro su quello che definiscono lo "smantellamento del servizio"

Di: Arianna Zedda

Proseguono le proteste di pazienti e dipendenti del servizio Diabetologia dell'Arnas Brotzu di Cagliari che chiedono un passo indietro su quello che definiscono lo "smantellamento del servizio, scritto nero su bianco sull'atto aziendale dell'azienda. Un servizio che transita alla Asl di Cagliari e potrebbe essere inserito nel nuovo ambulatorio che dovrà essere aperto a Quartu", come spiegano i referenti dell'Usb che questa mattina hanno manifestato sotto la sede dell'assessorato regionale della Sanità a Cagliari.

"Chiediamo che venga rivista questa scelta che è una decisione politica: l'assessore Doria dovrebbe dare risposte concrete e restituire dignità e rispetto alla struttura, ai pazienti e agli operatori, che sono all'oscuro e non hanno informazioni corrette perché manca il confronto all'interno dell'ospedale".

Sono oltre 5mila i pazienti in cura nel centro e "all'interno dell'ospedale sono già stati predisposti diversi Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali", ricordano.

Il servizio garantisce risposte non solo ai pazienti esterni, ma soprattutto a quelli interni: "Cosa succederà quando in ospedale arriva un paziente con un ictus o con un infarto o uno in attesa un trapianto?", è la domanda che si pongono.

"Quando c'è da difendere il diritto alla salute e alle cure, noi scendiamo in piazza, anche senza la parte politica, che invece ci dovrebbe sostenere: manca l'opposizione e mancano le associazioni ma ci sono i dipendenti e i pazienti e questo ci fa capire che la scelta che stiamo portando avanti è giusta", avvisano.