Nuoro, l’Isre celebra “Sa Die de Sa Sardigna”: appuntamento il 28 aprile

L’evento è aperto al pubblico, ma è rivolto in particolare alle Scuole a indirizzo musicale, ai Conservatori e a tutti gli amanti della musica tradizionale sarda

Di: Redazione Sardegna Live

Il 28 aprile , dalle 10:30 alle 14:00 , si terrà, presso l'Auditorium "Giovanni Lilliu", in via Mereu a Nuoro , nel plesso del Museo del Costume, la giornata programmata in occasione della Festa regionale di “ Sa die de sa Sardigna ” organizzato dall'Istituto Superiore Regionale Etnografico .

L'evento è aperto al pubblico, ma è rivolto in particolare alle Scuole a indirizzo musicale, ai Conservatori e alle Scuole civiche ea tutti gli amanti della musica tradizionale sarda.

" La Giornata de Sa die de sa Sardigna ha un'importanza simbolica, che vede il riconoscimento dell'onoreficenza di Ambasciatori della musica sarda ai Maestri Luigi Lai e Daniele Cossellu, per aver evidenziato evidenziati in tutto il percorso della loro vita nel diffondere la conoscenza della musica identitaria sarda anche oltre i confini della Sardegna ", sottolinea l'Istituto Superiore Regionale Etnografico, nel primo atto del nuovo Consiglio di Amministrazione, proposto dal Presidente Stefano Lavra.

Il programma prevede l’esibizione musicale del Maestro Luigi Lai, suonatore di Launeddas, e del Maestro Daniele Cossellu, componente dei noti Tenores di Bitti Remunnu ‘e Locu, ai quali verrà attribuito uno speciale riconoscimento per il ruolo svolto negli anni quali ambasciatori nel mondo della musica sarda di tradizione orale.

La presenza di altri musicisti isolani ed in particolare i concerti del gruppo Tenores di Bitti Remunnu 'e Locu e il chitarrista Marcello Floris arricchirà lo spettacolo "che vuole essere, oltreché un tributo alla carriera e all'attività dei due Maestri, una giornata di studio e approfondimento sulla cultura musicale e popolare della nostra isola", specifica l'Isre.

Interverranno gli Etnomusicologi Prof. Ignazio Macchiarella (UNICA), Prof. Marco Lutzu (UNICA), Prof. Nico Staiti (Alma Mater Studiorum - UNIBO) e il musicista ed etnomusicologo Diego Pani .

E' possibile la certificazione di 4 ore di formazione con i relativi crediti per le attività di PCTO, per gli studenti che parteciperanno alla giornata.