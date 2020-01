Porto Torres. Al via la riparazione della grata in piazza Martiri Turritani

Conclusi gli interventi sull’illuminazione pubblica in via Nervi

Di: Antonio Caria

Sono attualmente in corso alcuni lavori di manutenzione in alcune vie di Porto Torres. In piazza Martiri Turritani, in prossimità della Basilica di San Gavino, sono iniziati gli interventi per la riparazione della grata che vedono impegnati gli operai del cantiere Lavoras.

Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica, gli addetti della Engie ha concluso i lavori nelle vie Nervi e Kennedy, mentre è tuttora in corso l'intervento sull'impianto di via IV Novembre.

“Per quanto riguarda la grata di Piazza Martiri Turritani stiamo intervenendo con gli operai del progetto Lavoras che ci stanno supportando nelle attività di manutenzione all'interno delle scuole, degli edifici del patrimonio comunale e anche in attività di emergenza come nell'ex ostello. Una delle squadre operative in città ha provveduto a svuotare la grata dai residui di materiale edile – ha dichiarato l’assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Derudas – posizionando tre nuove griglie. Il lavoro sarà completato presumibilmente domani. Ricordo che l'accesso agli automezzi nella piazza è vietato e chiederemo alla Polizia Locale di inasprire i controlli in quella zona”.

“Abbiamo dovuto reperire nuove somme in bilancio, oltre a quelle previste per le manutenzioni ordinarie, destinandole ad una serie di interventi come quelli effettuati in via Nervi e in via Kennedy, ora nuovamente illuminate dopo l'improvviso black out dovuto a un guasto che per diverso tempo ha provocato la drastica riduzione della visibilità notturna nelle due vie. È in corso anche la realizzazione della nuova linea in via IV Novembre. L'azienda – ha concluso – installerà, inoltre, entro breve tempo altri tredici nuovi pali nelle zone della città in cui si sono verificati malfunzionamenti o carenze del sistema di illuminazione”.