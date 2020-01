Fieragricola. Murgia: “Una grande opportunità per la Sardegna”

L’assessora regionale all’Agricoltura: “Puntare alle nuove tecnologie”

Di: Antonio Caria

“Dobbiamo imparare a percepire l’agricoltura sarda come una grande opportunità, considerata l’alta qualità dei nostri prodotti, senza dimenticarci di trovare soluzioni a tutte quelle problematiche che si sono accumulate negli anni e che stiamo affrontando con molta attenzione”.

A sottolinearlo è stata l’assessora regionale dell’Agricoltura, Gabriella Murgia, nel corso di Fieragricola, la rassegna internazionale dedicata all’agricoltura e alla zootecnia in programma fino a sabato a Verona.

“In questi giorni in cui il dibattito sul ‘green deal’ è di stretta attualità – ha aggiunto l’esponente della Giunta Solinas – la mia presenza qui a Verona è doverosa per riflettere sulle sfide che il mondo delle campagne dovrà affrontare nei prossimi anni e sul contributo che vorrà dare nel percorso per la salvaguardia della terra. La nostra agricoltura deve quindi proseguire nel solco del rispetto dell’ambiente, puntando sulle nuove tecnologie per garantire la massima qualità delle produzioni agroalimentari e una maggiore competitività alle aziende nel lungo periodo”.