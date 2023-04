Ragazza precipitata da un terrazzo a Bosa, probabile suicidio

Volo da un balcone mentre si trovava a casa dell'ex, forse una lite prima del dramma

Di: Redazione Sardegna Live

Continuano gli accertamenti degli inquirenti volti a ricostruire le ultime ore di vita della 22enne romana morta all'ospedale di Nuoro dopo essere caduta dal terzo piano di un edificio a Bosa.

Secondo quanto emerge, si sarebbe trattato di un suicidio. Sarebbe questa, infatti, la direzione delle indagini coordinate dal pm di Oristano, Marco De Crescenzo, e condotte sul posto dai carabinieri della Compagnia di Macomer.

Non si conoscono le cause che avrebbero spinto la ragazza, che si trovava a casa dell'ex fidanzato, un 25enne di Bosa, a compiere il gesto estremo. L'ipotesi più accreditata è che i due abbiano litigato o non siano riusciti a ricomporre la loro relazione.

Il fatto è successo intorno all'1:30 dopo una serata trascorsa dalla giovane e dal fidanzato, un 25enne del posto, al Bosa Beer Fest e dopo una cena tra amici nella stessa abitazione, di proprietà del 25enne.