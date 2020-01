Travolge e uccide una donna, poi scappa: è caccia al pirata della strada

La tragedia è avvenuta nella notte in Viale Marconi

Di: Redazione Sardegna Live

È stata travolta e uccisa da un’auto che non si è fermata a prestare soccorso.

La vittima è Clementina Spalma, di 49enne, residente a Capoterra.

Il terribile incidente è avvenuto nella notte, intorno alle 2, in Viale Marconi, all'altezza dei Pontis Paris. La Polizia Municipale ha trovato il corpo della donna riverso sul lato destro della carreggiata.

Sul posto, come riferito dagli agenti, non c’era nessuna auto. Immediatamente, sono iniziate le attività di accertamento per la ricostruzione dei fatti e sono in corso le intense indagini investigative.