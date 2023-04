Mogoro. Finisce fuori strada con l'auto, grave una 60enne

L’incidente è avvenuto lungo la circonvallazione. La donna trasportata al Brotzu

Di: Redazione Sardegna Live

Ha perso il controllo della propria auto, finendo fuori strada lungo la circonvallazione di Mogoro. Una donna di 60 anni è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari.

L’incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 8.15 e le cause sono ancora da accertare. Gli altri automobilisti che transitavano nella zona hanno dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto dall'abitacolo dell'auto la 60enne rimasta intrappolata e il 118 con ambulanza ed Elisoccorso che ha trasportato al Brotzu di Cagliari la ferita: ha riportato diverse ferite ma non sarebbe in pericolo di vita.