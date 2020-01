Schianto in galleria: inutili i soccorsi per un 23enne

L’incidente è avvenuto questa sera lungo la strada statale 131

Di: Redazione Sardegna Live

Si schianta con il Nissan Qashqai alla spalletta laterale in calcestruzzo della galleria.

Per un ragazzo di appena 23 anni, di cui non sono state rese note le generalità, non c’è stato niente da fare. Le cause dell’incidente, avvenuto in una galleria lungo la strada statale 131 all’altezza del chilometro 126, sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno fatto l’impossibile per strappare il giovane alla morte, ma inutilmente. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Siniscola e la polizia stradale.