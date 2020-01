Gli studenti del liceo scientifico di Ozieri portano in scena lo spettacolo teatrale "Frammenti di storia"

Grande successo per la "prima" di oggi, domani la replica presso il teatro "Oriana Fallaci"

Di: Redazione Sardegna Live

Gli studenti del liceo scientifico "Antonio Segni" di Ozieri sono impegnati in questi giorni nel mettere in scena una rappresentazione teatrale tratta dal libro Frammenti di Storia di Francesco Pais.

Il libro si presenta come una raccolta di pensieri e canzoni riferite al periodo che va dal 1913 al 1946. Al centro della narrazione le due guerre mondiali e il ventennio fascista. L'autore tratta gli eventi più drammatici che hanno caratterizzato tale periodo: dalla guerra di trincea alla società italiana durante il Ventennio e ancora le persone mandate al confino da Mussolini, la battaglia nel nord-Africa, i ghetti e i campi di concentramento nazisti. Vengono poi raccontate alcune delle battaglie più intense e drammatiche come quella di Pearl Harbour, di Leningrado, lo sbarco in Normandia, la bomba su Hiroshima.

E' stato lo stesso autore a conferire all'opera un taglio teatrale, concependola e ideandola come un misto di recitazione, musica e canto. La prima rappresentazione a cura degli studenti del "Segni" è andata in scena con successo questa mattina presso il Teatro "Oriana Fallaci". I giovani porteranno sul palco la replica domani, 29 gennaio, alle ore 10,30.

Testi e musiche dello spettacolo, che dura un'ora e 15 minuti, sono di Francesco Pais. Gli arrangiamenti di Angelo Boi, Mauro Manca e Francesco Pais.