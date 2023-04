Cagliari, al via gli interventi sul verde pubblico: si parte dal Parco di Bonaria

Nelle prossime settimane saranno conclusi i lavori sull’area verde di Via Beato Angelico, trasformando la zona in un piccolo parco

Di: Arianna Zedda

"In questi giorni è stato completato l’intervento di ripristino dell’illuminazione interna al Parco di Bonaria che restituisce a piena fruibilità e sicurezza l’area verde anche dopo il calar del sole. Le nuove lampade LED, a basso consumo energetico, consentiranno inoltre un considerevole risparmio economico di gestione", la notizia è stata comunicata, in una nota stampa, da Giorgio Angius, vice Sindaco di Cagliari e Assessore al Verde Pubblico.

"Spostandoci al complesso del Parco delle Rimembranze e Piazza Martiri delle Foibe, è stato completato un importante intervento di miglioramento del verde presente, con la posa di un nuovo manto erboso", ha proseguito Angius.

"Passando dal quartiere di Bonaria a Mulinu Becciu, nelle prossime settimane saranno conclusi i lavori sull’area verde di Via Beato Angelico: il Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica sta completando l’intervento di installazione della rete perimetrale, trasformando l’area in un piccolo parco, sul modello delle aree di Via Giotto, Via Eroi d’Italia e Via Vesalio inaugurate nel 2021. Oltre alla perimetrazione, in Via Beato Angelico sarà recuperato il campo di bocce e l’area a orto - e conlude il vice Sindaco del capoluogo -. Infine, venendo al quartiere Amsicora, con il ripristino della fornitura idrica, è stato posato un nuovo manto erboso nell’area verde di Via Fracastoro: l’area sarà di nuovo fruibile alla cittadinanza nelle prossime settimane".