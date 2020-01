Il postino va in pensione, lettere in ritardo e mai arrivate. Poste Italiane precisa: "Non si riscontrano giacenze di corrispondenza"

"Sulla base delle verifiche effettuate, attualmente il servizio di recapito nel territorio viene svolto con regolarità"

Di: Redazione Sardegna Live

In riferimento all’articolo “Il postino va in pensione? Lettere in ritardo e mai arrivate” del 24 gennaio, Poste Italiane precisa che, sulla base delle verifiche effettuate, attualmente il servizio di recapito nel territorio viene svolto con regolarità e non si riscontrano giacenze di corrispondenza.

Poste Italiane coglie l’occasione per precisare come alcuni rallentamenti possano essersi verificati, e possano ancora verificarsi, a causa di molteplici fattori che complicano l’attività dei portalettere. In particolare la consegna della corrispondenza è resa difficile dall’assenza frequente di numeri civici, dalla presenza di cassette spesso prive dell’indicazione dei nominativi dei residenti e dai diffusi casi di incongruenza tra gli indirizzi riportati sulla posta in arrivo e gli effettivi domicili dei destinatari. Con particolare riferimento alla località Mattiscedda, inoltre, l’Azienda evidenzia come, all’aggiornamento della toponomastica, molti dei residenti non abbiano dato seguito con una comunicazione di variazione indirizzo ai loro mittenti abituali e soprattutto alle società erogatrici di servizi.

Precisando che anche sul territorio di Siliqua sono presenti altri operatori postali, in particolar modo per il servizio di consegna delle bollette idriche, Poste Italiane continuerà ad assicurare sempre il massimo impegno per garantire un servizio di qualità in linea con le aspettative di tutti i residenti.