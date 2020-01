"A Carnevale Ogni Scatto Vale": al via il contest fotografico

Postate su Instagram le vostre foto del carnevale sardo con l'hashtag #acarnevaleogniscattovale.

Di: Redazione Sardegna Live

“Se vuoi un carnevale che non ce n’è un altro su tutta la terra, vattene a Mamoiada che lo inaugura il giorno di Sant’Antonio". Così scrisse Salvatore Cambosu in "Miele Amaro".

Ancora oggi da Mamoiada e Samugheo, da Ottana a Orotelli, passando per Tempio e Oristano, tutti i centri della Sardegna si preparano a celebrare il famoso carnevale sardo con le sue rappresentazioni uniche e affascinanti.

Per far conoscere la varietà di queste suggestive tradizioni ha preso il via il contest #acarnevaleogniscattovale.

Alla scadenza del contest prevista per il 29 Febbraio decreteremo le foto vincitrici dei 3 splendidi premi (scorrete a destra per scoprirli). Le foto premiate saranno pubblicate sulle pagine di @shotz_of_italia @shotz_of_sardegna e @sardegna_live.

"Non vediamo l’ora di rivivere il carnevale sardo nei vostri splendidi scatti - racconta Pamela, admin della gallery Shotz of Sardegna. Ringraziamo i nostri partner: chi ha offerto i premi e i fotografi per gli splendidi scatti in locandina".