Iglesias. Esplosione in casa, si indaga sulla fuga di gas

Carabinieri al lavoro per ricostruire dettagliatamente le cause

Di: Redazione Sardegna Live

Sono ancora in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Iglesias per ricostruire dettagliatamente le cause della fuga di gas con esplosione avvenuta ieri pomeriggio in via Cremona, in cui una donna di 89 anni è rimasta ustionata e un'altra anziana ha riportato la frattura del femore a casa di una caduta.

Non è stato infatti ancor accertato se l'abitazione al secondo piano della palazzina in cui viveva l'anziana si sia riempita di gas a causa di una distrazione o di un guasto o rottura. La donna è stata investita dall'esplosione e la fiammata le ha provocato le ustioni, danneggiate anche due auto parcheggiate all'esterno del palazzo. L'anziana è stata trasportata al centro ustionati di Sassari, non è in pericolo di vita. La seconda anziana rimasta ferita non abitava con l'89enne e sarebbe caduta, probabilmente, durante le fasi successive all'incendio.