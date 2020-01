Delfino trovato morto sulla spiaggi a di Costa Rei

Le cause non sono chiare

Di: Sardegna Live

La carcassa di un delfino è stata scoperta oggi sulla spiaggia di Costa Rei, località balneare sulla costa sud orientale della Sardegna. La scoperta è stata fatta da alcune persone che passeggiavano lungo il litorale.

E’ stato subito informato il personale dell'Area marina protetta di Capo Carbonara, arrivato sul posto insieme con il veterinario della Assl. Il delfino era lungo 115 centimetri, 'subadulto' come viene definito dagli esperti, cioè non aveva ancora raggiunto la piena maturità.

Le cause della morte non sono chiare, non sarebbero state trovate ferite riconducibili ad attrezzi da pesca, occorreranno quindi ulteriori analisi sui campioni prelevati dalla Assl. La carcassa sarà rimossa da personale del Comune.