La Maddalena. 78 ex alloggi militari ceduti al Comune. Giagoni (Lega): “Portato a casa un importante risultato”

Il Consigliere regionale: “Il centrodestra unito e coeso è in grado di dare risposte concrete ai territori”

Di: Antonio Caria

78 ex alloggi militari a La Maddalena sono stati ceduti dalla Regione Sardegna al Comune. A sancirlo l’atto firmato oggi a Roma.

Sulla vicenda è intervenuto anche il Consigliere regionale e Capogruppo della Lega, Dario Giagoni: “Ringrazio innanzitutto il Presidente Solinas, l’Assessore agli Enti Locali, Quirico Sanna, e il Direttore Generale per aver raccolto immediatamente il mio invito ad occuparsi del tema e per aver portato a casa questo importante risultato, atteso ormai da ben 16 anni. Il loro operato, l’impegno e la dedizione dimostrata hanno fatto sì che le promesse spese in campagna elettorale presso il Comune Gallurese si siano trasformate in concreta realtà. Una collaborazione che dimostra ancora una volta che il centrodestra unito e coeso è in grado di dare risposte concrete ai territori”

Per i restanti 77 alloggi si dovrà aspettare ancora qualche mese “E solo allora –conclude – potremmo dire di esser passati ancora una volta dalle parole ai fatti”.