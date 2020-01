Controlli del sabato sera: 6 denunce per guida in stato di ebbrezza e due auto sequestrate

Denunciato un 45enne per non avere adempiuto agli obblighi imposti dall’Autorità giudiziaria.

Di: Redazione Sardegna Live

Sei denunce e due auto poste sotto sequestro. È il bilancio dei controlli del sabato sera svolto dai carabinieri della compagnia di Siniscola. I servizi hanno oltre alla prevenzione dei reati in genere, soprattutto alla sicurezza stradale, sia sulle principali arterie sia nei centri abitati, ancora troppo spesso teatro di gravi incidenti. I militari hanno controllato 250 persone, 110 autovetture, impiegando oltre 20 uomini.

Nei vari posti di blocco i carabinieri hanno denunciato sei persone sorprese alla guida delle loro autovetture in stato di ebbrezza alcolica, per loro è scattato l’immediato ritiro della patente di guida. Mentre a due uomini di 32 e 34 anni, sono state sequestrate le loro autovetture, per la successiva confisca, dopo essere stati sorpresi alla guida senza patente perché mai conseguita.

L’attività di prevenzione svolta dall’Arma di Siniscola sui comuni della giurisdizione, inoltre, dopo i relativi accertamenti, ha consentito di denunciare un 45enne per non avere adempiuto agli obblighi imposti dall’Autorità giudiziaria.