Trasportavano e raccoglievano materiale ferroso: denunciate due persone

I due individui sono stati fermati a un posto di blocco e trovati sprovvisti di autorizzazioni

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro hanno intensificato i controlli stradali su furgoni e autocarri per contrastare il dilagante fenomeno del trasporto illecito di rifiuti che costituisce uno dei reati più diffusi in materia ambientale.

Nell’ambito dei servizi di prevenzione svolti lungo le principali vie di collegamento del Sarcidano, i carabinieri della stazione di Nurri hanno denunciato due persone per attività di gestione di rifiuti non autorizzata.





Durante il controllo dei documenti di circolazione del veicolo in uso, i militari hanno scoperto un trasporto di materiale ferroso e ingombrante per conto di terzi senza le autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Il veicolo e i rifiuti sono stati sequestrati e sono in corso gli accertamenti per individuare sia il luogo dove è stato prelevato il materiale sia il sito destinato ad accoglierlo.

Oltre ai compiti ordinari di prevenzione in generale, i carabinieri del comando provinciale di Nuoro assicurano continuo impegno nel monitoraggio e contrasto dei reati ambientali in supporto ai reparti speciali dell’Arma dei carabinieri.