Trovati esplosivo e armi a bordo strada nascosti tra la vegetazione. Indagano i carabinieri

Il materiale sequestrato verrà consegnato ai Ris di Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

I carabinieri della Compagnia di Lanusei durante un servizio perlustrativo, stavano per effettuare un posto di controllo in una piazzola di sosta lungo la strada statale 125 – direzione Cagliari – e tra il guardrail e la recinzione metallica Anas, occultato tra la vegetazione, hanno notato un involucro di plastica di colore nero nastrato in più punti e con la forma di un’arma da fuoco.

I militari hanno notato che si intravedeva una porzione di miccia di colore verde, quindi ritenuto che all’interno si potesse trovare dell’esplosivo è stato richiesto l’immediato intervento del personale specializzato della squadra artificieri del comando provinciale di Nuoro.

All’interno dell’involucro sono stati rinvenuti circa 2,5 chilogrammi di esplosivo da cava in buono stato di conservazione, un fucile a pompa calibro 12 con matricola abrasa, circa 2 metri di miccia detonante a lenta combustione e numerose cartucce.

Il materiale è stato sequestrato e sarà inviato al Ris di Cagliari per verificare la presenza di impronte e di tracce biologiche. Sono in corso ulteriori approfondimenti per accertare la provenienza dell’arma e l’eventuale utilizzo.