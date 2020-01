UniNuoro celebra la giornata delle memoria con il cammino dei diritti umani in Europa

Una serie di appuntamenti per commemorare le vittime dell’Olocausto

Di: Redazione Sardegna Live

Oggi, in occasione della Giornata della Memoria prenderà il via presso i locali dell'Università di Nuoro, in via Salaris 18, un ricco programma di iniziative promosse dal Centro Studi sui Diritti della Persona e dei Popoli - UniNuoro, assieme al Liceo Scientifico e Linguistico “E. Fermi” e con la collaborazione dell’ISTASAC (Istituto per la Storia dell'Antifascismo e dell'età contemporanea nella Sardegna Centrale).

Il progetto denominato “Giornata della Memoria 2020 – Il cammino dei Diritti Umani in Europa”, che ha ottenuto il patrocinio della Prefettura e del Comune di Nuoro, è stato finanziato dalla Provincia di Nuoro. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere la conoscenza della Storia del ‘900 e di commemorare le vittime dell’Olocausto. L'intenzione è, al contempo, quella di favorire la diffusione dei valori dello stato di diritto e della legalità anche attraverso la consapevolezza dell’evoluzione che i diritti umani fondamentali hanno avuto in Europa, a partire dal secondo dopoguerra.

La cerimonia inaugurale prevista per le ore 11:00, si aprirà con i saluti del sindaco Andrea Soddu, dell’amministratore della Provincia di Nuoro Costantino Tidu, del Commissario UniNuoro Fabrizio Mureddu e della dirigente del liceo scientifico e linguistico Mariantonietta Ferrante. Seguirà una riflessione sulla Giornata della Memoria a cura del Prefetto di Nuoro, Anna Aida Bruzzese. e la presentazione del percorso didattico a cura di Marina Moncelsi, Presidente ISTASAC, e di Maria Cristina Carta, docente di Tutela Internazionale dei Diritti Umani presso UniNuoro.

Il percorso espositivo, aperto al pubblico sino a venerdì 31 gennaio, si articola in due parti: l’esposizione di documentazione originale della prima metà del ‘900 ed una mostra sul cammino dei diritti umani in Europa. Saranno protagonisti gli studenti dell'università e del liceo, coordinati dalle docenti Brunella Bonfante, Monica Fiori, Alessandra Marras e Vincenza Senette delle Classi 4B, 4C e 4M. Gli stessi, alle ore 16, animeranno l’evento con un reading letterario a tema. Faranno da scenario i pannelli espositivi da loro curati. L'installazione, ispirata da alcuni passi del libro di Liliana Segre La memoria rende liberi, hanno reinterpretato in chiave attuale i principali articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948. Il più importante documento a livello universale in materia di salvaguardia dei diritti umani.

Maggiori dettagli sul calendario dell’evento sono disponibili al link https://www.uninuoro.it/nuoro-e-la-giornata-della-memoria/