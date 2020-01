Uomo cade da una scogliera e muore, sul posto i soccorsi

Sul posto i Vigili del Fuoco per il recupero d cadavere

Di: Alessandro Congia

Incidente in tarda serata, uomo cade da una scogliera di circa 20 metri a Calasetta, i Vigili del Fuoco recuperano un uomo di nazionalità Ceca.



Da richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa 115, la squadra di pronto intervento "6A" dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Carbonia e la squadra SAF (Speleo alpino fluviale) sono intervenute nella tarda serata di oggi a Calasetta in località Nido dei Passeri, in soccorso di un uomo, probabilmente a causa di un incidente è caduto da una scogliera con uno strapiombo dell'altezza di circa 20 metri.



Sul luogo a pochi metri una bicicletta.

Gli operatori VVF all'arrivo sul posto hanno provveduto a calarsi per soccorrere l’uomo con tecniche speleo fluviali, raggiunto provvedevano ad effettuare il recupero del corpo purtroppo senza di vita.



Sul posto presenti un'ambulanza Mike inviata dal servizio sanitario, i Carabinieri di Calasetta, gli agenti della Polizia di Stato di Carbonia, gli agenti del Corpo Forestale Regionale e la Capitaneria di Porto.