Lotzorai festeggia i 100 anni di tzia Peppina Corona

La nonnina è lucida e arzilla e vive nella sua casa

Di: Redazione Sardegna Live

Comunità in festa per i cento anni di Giuseppina Corona. Tzia Peppina è nata a Lotzorai il 26 gennaio del 1920.

Il 30 luglio del 1938 ha sposato Mario Cauli - matrimonio lungo 64 anni - con il quale ha avuto 8 figli. Tzia Peppina è lucidissima, arzilla ha dedicato la sua vita alla famiglia e al lavoro nei campi. Oggi vive nella sua casa circondata dall’affetto dei figli dei tanti nipoti e pronipoti.

In mattinata la donna ha ricevuto la visita dell’amministrazione comunale, e del sindaco Antonello Rubiu in fascia tricolore. La nonnina ha commentato dicendo che non si sarebbe mai immaginata di arrivare al secolo di vita.