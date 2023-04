Trazioni. Partire da zero

Di: Matteo Pusceddu

Come approcciare le trazioni se parto da zero?

Molte persone che si allenano desiderano imparare le trazioni alla sbarra.

Alcune si arrendono in partenza, considerandolo un esercizio al di fuori della loro portata, altre provano ad approcciarle nei più svariati modi.

É importante capire come approcciare correttamente le trazioni alla sbarra riducendo al minimo il rischio di infortunio e massimizzando i risultati.

Come fare?

Se non hai mai praticato allenamento a corpo libero o con sovraccarichi, puoi iniziare dalle body row agli anelli.

Si tratta di un esercizio adatto a ogni livello, che può essere reso sempre più impegnativo aumentando l’inclinazione del corpo.

Inizia con un periodo di condizionamento articolare sulle body row agli anelli, e se hai la possibilità sfrutta anche attrezzi come la lat machine e il pulley per lavorare in maniera completa sulla muscolatura e le altre strutture coinvolte.

Iniziare con un lavoro su carichi leggeri e alte ripetizioni per almeno un mese e passare gradualmente a carichi leggermente più alti e ripetizioni più basse può essere una soluzione vincente.

Esempio di allenamento :

Mese 1 : Body row agli anelli e lat machine, carichi leggeri e serie da 15/20 ripetizioni.

Mese 2 : Body row agli anelli e lat machine, carichi medio - leggeri e serie da 10-15 ripetizioni

Mese 3 : Body row agli anelli e lat machine, carichi intermedi e serie da 8/10 ripetizioni.

Questo potrebbe essere un ottimo esempio per passare da un lavoro leggero e uno più impegnativo, condizionando gradualmente il tuo corpo a carichi più alti.

Successivamente potrai optare anche per lavori più pesanti con ripetizioni più basse, e approcciare in sicurezza anche le trazioni con gli elastici.

Esistono inoltre vari metodi che permettono di combinare il lavoro con carichi più alti a un lavoro con carichi intermedi e più bassi, per lavorare su varie capacità e abilità, in base alla necessità della persona.

Trazioni con l’elastico.

Se hai già una forza sufficiente puoi optare per l’utilizzo di elastici per le trazioni.

Ti consiglio inizialmente di trovare un elastico che ti permetta di fare almeno tra le 6 e le 8 ripetizioni. Questo ti permetterà di accumulare una quantità sufficiente di lavoro per permetterti di migliorare, senza sottoporti da subito a carichi eccessivi.

Nel video in questo articolo trovi la spiegazione su come eseguire correttamente le trazioni con l’elastico per ottimizzare i risultati e prevenire gli infortuni.

Lavora gradualmente per riuscire ad utilizzare elastici sempre più leggeri, e arrivare nel tempo a fare la tua prima trazione a corpo libero.