Dramma al Policlinico, muore prof 39enne

Era originario di Alghero, stimato e conosciutissimo tra studenti e colleghi della facoltà di Medicina

Di: Alessandro Congia

Si chiamava Alberto Nori, insegnante di Logopedia, 39 anni, originario di Alghero: a nulla sono valsi i tentativi di salvargli la vita.

Il professore è stato trovato riverso a terra in un andito della facoltà di Medicina, alla Cittadella Universitaria di Monserrato: trasportato immediatamente in Rianimazione al Policlinico, struttura adiacente, non ha più ripreso conoscenza.

Tra le cause del decesso, parrebbe ci sia stato un problema di aritmia: sconforto tra colleghi e gli stessi studenti della facoltà.