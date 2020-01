Auto contro muretto: finiscono in ospedale due giovani

Sono stati estratti dall'abitacolo dai Vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale nella zona industriale di Oliena. Intorno alle 6 del mattino, una squadra dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta per soccorrere due ragazzi poco più che ventenni che, a bordo di una Volkswagen Golf, per cause in corso di accertamento, si sono schiantati contro un muretto posto sul limite della carreggiata.

I due sono stati estratti dall'abitacolo e trasportati da una ambulanza del 118 all'ospedale di Nuoro.

Sul posto anche i Carabinieri della locale stazione che hanno eseguito i rilievi di legge.