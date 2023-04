Truzzu sui cantieri: "Limiteremo i disagi". Il punto sui lavori a Cagliari

"Prometto che faremo di tutto per limitare i disagi e concludere quanto prima i lavori", ha dichiarato Truzzu

Di: Arianna Zedda

"So bene che un cantiere crea disagi e difficoltà a chi fa impresa. Ma dietro un cantiere ci sono imprese e persone che lavorano". Comincia così il post pubblicato su Facebook dal sindaco di Cagliari, in cui Truzzu spiega agli utenti che dietro ai disagi al traffico, alla circolazione in generale e nei confronti delle attività interessate, c'è uno scopo: "una città che cresce e avrà un futuro migliore".

Lunedì 27 marzo erano partite le prime di una serie di modifiche alla viabilità nel capoluogo, per consentire il rinnovo della strada tra il porto e la Marina e la realizzazione del ‘Centro Intermodale di scambio e di riqualificazione della piazza Matteotti e della fascia centrale’.

Tra le misure è previsto l'obbligo di svolta a destra su Viale Bonaria da Via Stazione Vecchia, nuove manovre di svolta nell'intersezione tra Viale Diaz, Via XX Settembre, Via Regina Margherita e Via Pirastu. Obbligo di svolta a sinistra su Largo Carlo Felice da Via Roma fronte Municipio. Sulla via Roma lato portici è consentito il transito esclusivamente agli autorizzati. Prevista anche l'inversione di marcia su Via Sassari, nel tratto compreso tra Via Roma e Via Crispi, in direzione Piazza del Carmine. Altra inversione del senso di marcia su Via Crispi, nel tratto compreso tra Via Sassari e Largo C. Felice, in direzione Largo C. Felice.

In previsione per il futuro il doppio senso di marcia su Via Roma, nel tratto compreso tra Viale Trieste e Via Sassari.

Cagliari è "una città ambiziosa, capace di affrontare sfide importanti e di creare valore per tutti. Anche per coloro che oggi soffrono per gli interventi. Come Sindaco guardo al bene comune, all’interesse collettivo e lavoro ogni giorno per creare nuove opportunità. E prometto che faremo di tutto per limitare i disagi e concludere quanto prima i lavori" e così, all'indomani dell'apertura dei cantieri anche in viale Trieste, il primo cittadino cerca di rassicurare i cagliaritani promettendo puntualità delle operazioni e massimo impegno nell'arginare i problemi.

Dunque transito sbarrato per ora da piazza del Carmine a via Caprera. Ultimato questo tratto, sarà bloccata la circolazione da via Caprera all'incrocio con l'ultimo tratto di via Roma.

Il progetto prevede la riqualificazione di tutta la strada, ma si procede per lotti. L'impresa dovrà concludere entro l'anno.

Intanto cambia la viabilità con nuovi sensi di marcia e fermate dei bus.

La zona è stata transennata, è stato creato un corridoio centrale per consentire ai residenti di raggiungere abitazioni e garage privati.

Per le operazioni di carico e scarico camion e furgoni si fermano in piazza del Carmine e poi gli addetti portano la merce alle attività commerciali con i carrelli. Via Caprera ora si può percorrere solo in discesa mentre via Maddalena si può percorrere in direzione via Roma con obbligo di svolta a destra.