Lorenzo Cossu, 15 anni, ‘piccolo campioncino’ di go kart: “Aiutateci a coronare il suo sogno nel cassetto”

Un appello dei genitori per contribuire alle costose spese da affrontare durante le competizioni

Di: Alessandro Congia

Lorenzo è un pilota di Go-Kart, 15 anni compiuti a novembre e tanta passione per le gare. Studia con serietà e frequenta il secondo anno dell'Itis "Scano" di Monserrato.

I genitori, che dall’inizio fino ad oggi hanno coperto le spese necessarie per il proprio figlio, hanno avviato la raccolta fondi per potergli dare una opportunità nello sport che più ama, ovvero il Motorsport: "Ho messo mano al portafoglio dall'inizio fino ad oggi - dice il papà poliziotto - ma ad oggi ci rendiamo conto che non riusciamo ad andare oltre, chi ha a cuore sport, passione e altruismo sa di che parlo, ecco perchè chi può, qualche sponsor o semplicissime persone, possono aiutarci a coronare il sogno di Lorenzo".

Il karting a livello agonistico, notoriamente il primo approccio nelle piste asfaltate, implica il dispendio di risorse economiche considerevoli. Per poter confrontarsi in maniera ragionevolmente equa, con i piloti delle varie kermesse in programma su tutto il territorio italiano, è implicito un budget piuttosto cospicuo, che la famiglia non è in grado di sostenere. Lorenzo ha cominciato dal basso, a piccoli passi, proprio in virtù delle disponibilità familiari.

Nell'arco di 6 anni ha raggiunto un obbiettivo importante, ha vinto il campionato amatoriale KZR 125 nella categoria Junior. La formula Rental del KZR ha permesso ad appassionati sportivi del Karting, come Lorenzo, di partecipare ad un campionato organizzato nei minimi dettagli e accessibile per i costi. Nell'estate 2019, Lorenzo, a seguito di svariati test e 2 sole gare ufficiali Aci-Sport, ha dimostrato significative capacità, tali da decidere il passaggio nella categoria Senior. Ha ancora tanto da imparare e da maturare. Solo la condivisione di questo progetto sportivo gli permetterebbe di proseguire, almeno per l'anno 2020, nella sua crescita da adolescente con un'enorme passione per le 4 ruote.

Tutto il ricavato verrà gestito nella maniera più oculata per l'acquisto anticipato di biglietti aereo/nave per potersi garantire la tariffa migliore (si precisa che esclusi i test pre gara fondamentali, in programma saranno almeno 12 gare per tutto il 2020). Le spese di viaggio, vitto e alloggio durante le trasferte nazionali e regionali, l'attrezzatura tecnica e la gestione del go-kart (benzina e gomme in primis), sono attualmente a carico di Lorenzo (mom&dad).

Si ringraziano tutti gli amici e parenti che contribuiranno con qualsiasi cifra al raggiungimento di un sogno, senza illusioni. La presente raccolta fondi rispetta le "Normative per le raccolte fondi personali" previste da Facebook, al punto 11 "Sport e gare. Esempi includono costi delle attrezzature sportive, concorsi e spese di viaggio".

Ecco il link per aiutare Lorenzo: https://www.facebook.com/donate/1308586002659250/10216426551683515/