Trasporti: arriva la rete ferroviaria elettrificata tra Cagliari e Oristano

In Sardegna si viaggerà su treni a trazione elettrica: è partita la gara per l'elettrificazione della linea ferroviaria a scartamento ordinario Cagliari-Oristano

Di: Arianna Zedda

In Sardegna si viaggerà su treno a trazione elettrica : è partita la gara per l'elettrificazione della linea ferroviaria a scartamento ordinario Cagliari-Oristano , con un importo dei lavori a base di gara complessivo dell'appalto di 56.677.617,49 euro al netto dell'Iva, comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza stimati in 2.262.088,18 euro (non soggetti a ribasso).

Nel bando è prevista la progettazione e la realizzazione dei lavori di elettrificazione a 3kVcc , compresa la costruzione di sei nuove sottostazioni elettriche, più gli interventi secondari collegati per 95 km totali, circa 50 km di doppio binario tra la stazione di Cagliari e quella di San Gavino e altri 45 circa un singolo binario fino alla stazione di Oristano.

Il sistema di elettrificazione a 3KV di corrente continua è lo stesso utilizzato al momento nel resto d'Italia e può essere già utilizzato sui treni regionali ibridi Blues di Trenitalia, progettato e costruito da Hitachi Rail con doppia alimentazione, elettrica e diesel e che quindi sia sulle linee non elettrificate che su quelle di prossima elettrificazione, grazie ai pantografi.

Il progetto prevede il passaggio, sulla rete elettrificata, di treni ogni 6 minuti sulla tratta a doppio binario San Gavino - Cagliari e ogni 10 minuti sulla tratta a binario unico Oristano - San Gavino.

"L'intervento ha una portata storica e avvia il superamento di uno dei più rilevanti elementi di svantaggio infrastrutturale dell'Isola, cioè l'assenza di un solo metro di rete elettrificata. Nel contratto di servizio con Trenitalia è prevista la fornitura di 12 treni ibridi, che possono viaggiare con trazione elettrica e consentiranno di avere maggiori velocità di percorrenza, fino a 160 km orari, rispetto alla maggior parte dei mezzi attualmente in circolazione, garantendo contemporaneamente una migliore qualità del servizio offerto agli utenti e il massimo rispetto della sostenibilità ambientale", ha affermato l'assessore regionale dei Trasporti Antonio Moro.