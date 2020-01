Dramma in una palestra di Quartu, muore un 45enne

L’uomo era conosciutissimo e stimato in città

Di: Alessandro Congia

Sposato, padre di due figli adorabili, sportivo e sempre sorridente con tutti: Andrea Delogu, 45enne, quartese, agente immobiliare, è morto per un attacco cardiaco dopo una lezione di gruppo alla Tp Palestra Academy in via Perdabona.

Una serata come tante, al centro sportivo, con gli amici, in preparazione di una giornata di trekking in Ogliastra prevista proprio per oggi: il suo cuore ha smesso di battere e nonostante più di mezzora da parte dei soccorritori e del medico trascorso a tentare di rianimarlo, Andrea non ha più ripreso conoscenza.

Sul posto anche i Carabinieri, per competenza, che hanno verificato la documentazione medica di Delogu, risultata totalmente in regola: Andrea era conosciutissimo nell’hinterland cagliaritano, un maledetto arresto cardiaco ha lasciato tutti nel dolore.