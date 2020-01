Rinnovate le cariche sociali dell’Ente bilaterale del Turismo della Sardegna

I due nuovi dirigenti subentrano a Pino Porcedda di Federalberghi e Cristiano Ardau della Uiltucs

Di: Redazione Sardegna Live

Oggi pomeriggio, a Oristano, i soci dell’ dell’Ente bilaterale del Turismo della Sardegna (Ebts) hanno rinnovato le cariche sociali: come presidente è stato eletto Giuseppe Atzori, il suo vice è Gian Mario Pileri.

L’Ebts ha sede ad Oristano ed è costituito dalle

Organizzazioni federalberghi, Fipe, Fiavet e Faita aderenti alla Confcommercio e dalle organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat CISL e Uiltucs ed ha come obiettivo fornire formazione e assistenza alle aziende ed ai lavoratori del turismo del sistema di imprese aderenti a Confcommercio.

Giuseppe Atzori, 54 anni di Cagliari ha assunto la presidenza in rappresentanza della Fisascat Cisl regionale della Sardegna della quale è segretario generale e Gian Mario Pileri, 57anni di Olbia, la vicepresidenza in rappresentanza della Fiavet Sardegna della quale è presidente.

I due nuovi dirigenti subentrano a Pino Porcedda di Federalberghi e Cristiano Ardau della Uiltucs.

Nel breve discorso di insediamento il Presidente Atzori ha posto l’accento sulla importanza della bilateralità come luogo di incontro degli interessi di imprese e lavoratori, interessi comuni nella ricerca di qualità nella formazione degli operatori del settore e dei lavoratori, in continuità con quanto fatto fino ad ora dai precedenti amministratori, e che dalla nascita dell’ente ad oggi ha determinato una crescita costante degli aderenti, della quantità e qualità della formazione.

Il progetto per il futuro vedrà L’Ebts sempre più impegnato accanto ai soci per rispondere alle loro esigenze e per la crescita dell’intero sistema turistico della nostra regione e per lo sviluppo personale dei lavoratori.