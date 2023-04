Quartucciu. La truffa del pesce: “Lo vuoi di alta qualità?”, prendeva i soldi e poi spariva

Denunciato un 38enne

Di: Redazione Sardegna Live

Questo il suo modus operandi: sceglieva con cura le proprie vittime, a loro si avvicinava e proponeva la vendita di un quantitativo di pesce di altissima qualità. Poi riusciva a farsi consegnare i soldi e a sparire nel giro di poco tempo.

La truffa in questione, di cui si è molto parlato in tempi anche recenti, è quella relativa a una vendita fasulla di pesce. Uno degli ultimi episodi è avvenuto a Quartucciu, all'interno del centro commerciale Millennium. Vittima un 66enne. Dalle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza i carabinieri hanno potuto riconoscere l'uomo, che hanno poi denunciato all'autorità giudiziaria. Si tratta di 38enne cagliaritano, disoccupato, molto noto alle forze dell'ordine per precedenti analoghe vicende.

Dalle indagini dei militari è emerso che l’uomo era sottoposto alla misura cautelare personale dell'obbligo di dimora nel comune di Cagliari e alla misura di prevenzione personale del divieto di ritorno per la durata di anni 3 nei comuni di Quartucciu e Quartu Sant'Elena, nei quali aveva dato in passato il meglio di sé per quanto attiene alle truffe perpetrate.