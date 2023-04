Motocicletta fuori strada tra Porto Cervo e Abbiadori

Il conducente in ospedale in elisoccorso

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno alle 19.30 di oggi, 18 aprile, i Vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti sulla SP 59 tra Abbiadori e Porto Cervo per un incidente stradale.

Per cause da accertare, una motocicletta è uscita fuori strada. La squadra ha soccorso il conducente per poi affidarlo alle cure del personale dell'elisoccorso che ha provveduto al trasporto in ospedale.

Sul posto anche Carabinieri e volontari del 118.