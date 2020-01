Sassari. Aggressione nel carcere di Bancali: detenuti del 41bis conficca una penna sul volto di un agente

I sindacalisti del Sappe sostengono che i detenuti fanno ciò che vogliono

Di: Redazione Sardegna Live

Ennesima aggressione nel carcere di Bancali ai danni di un agente della polizia penitenziaria. Un detenuto, sottoposto a regime di 41 bis, ha aggredito un agente con una penna. Il delegato nazionale per la Sardegna del Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe) ha spiegato che il tappo della penna si è conficcato nella faccia dell’agente.

Non sono ancora chiare le motivazioni dell’aggressione. I sindacalisti del Sappe lamentano il fatto che i detenuti anche quelli sottoposti al regime del 41bis, sono convinti non di essere in carcere a scontare una pena ma in un albergo, dove possono fare ciò che vogliono.

Nei giorni scorsi i sindacati di polizia penitenziaria avevano denunciato un altro caso di aggressione a Bancali, che aveva avuto come protagonista il boss di Cosa Nostra, Leoluca Bagarella. Il Sappe chiede nuovamente al ministero della Giustizia di intervenire quanto prima.