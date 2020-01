Alghero. Il Rally mondiale 2020 all’insegna delle frecce tricolori

Di Gangi: “Chiuso un accordo durato diversi mesi”

Di: Antonio Caria

Saranno le frecce tricolori le protagoniste del rally mondiale che arriverà nella Riviera del Corallo il 6 e 7 giugno prossimi.

“Una manifestazione che vogliamo portare ad Alghero – ha dichiarato il Sindaco Mario Conoci – e per riuscirci abbiamo lavorato seriamente, per regalare agli algheresi e ai visitatori un edizione del Rally mondiale indimenticabile”.

La richiesta è stata inoltrata nel settembre dello scorso anno ai vertici dell’Aeronautica Militare, anche grazie all’interlocuzioni del primo cittadino e del presidente del Consiglio regionale, Michele Pais.

“Abbiamo lavorato da diversi mesi per chiudere questo accordo – ha aggiunto l’Assessore al Turismo Marco Di Gangi – e ci stiamo preparando con molta attenzione per non deludere gli algheresi, a cui nel 2015 fu annunciato l’evento che poi non è stato portato in città”.

La manifestazione è coordinata dal Comune con la Fondazione Alghero in collaborazione con diversi soggetti tra i quali l’Aero Club d’Italia e l’Aero Club Costa Smeralda.