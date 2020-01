Sardine chiamate a raccolta: domenica la prima riunione popolare

"Presenteremo proposte e idee tutti insieme, senza alcuna imposizione"

Di: Redazione Sardegna Live

Sabato 14 dicembre si riversarono a centinaia in piazza Fiume per contestare la politica leghista e il leader del Carroccio Matteo Salvini. Oggi, dopo oltre un mese da quell'evento, le Sardine di Sassari e dintorni sono chiamate a raccolta per quella che viene definita la "prima riunione popolare del movimento".

"La maggioranza delle riunioni e seminari viene affrontata a senso unico - si legge sulla pagina Facebook dell'evento -, ma non per le sardine! IO parlo! Ci siamo!!".

L'appuntamento è per domenica 26 gennaio. "Il programma - si legge nell'invito - prenderà la forma che gli daremo noi tutti insieme, senza imposizione di temi in un approccio collaborativo alla pari. Perciò venite con un bel bagaglio di idee, ci torneranno utili! Questo sarà l’inizio di un percorso, che ha l’obbiettivo di formalizzare vere e proprie proposte da presentare ad enti preposti e personalità politiche, in modo da poter essere il filo conduttore che ricollega i cittadini con le Istituzioni".

"E’ un lavoro impegnativo e ambizioso - prosegue la nota -, ma il lavoro duro non ci fa paura". L'orario di incontro è fissato per le 10 mentre i lavori termineranno intorno alle 17. "I posti sono limitati purtroppo - spiegano -. Solo 60, perciò vi invitiamo a prenotare e dare conferma subito versando una piccola offerta di 5€ a testa necessaria per realizzare l'evento. Noi tutti ci dovremo autofinanziare per sostenere i costi per location, materiale (penne, fogli, cartelloni, pennarelli e materiale informativo) e piccolo buffet".

"Sarà una bellissima esperienza di cittadinanza attiva - conclude il comunicato -, ricca di confronto, condivisione e creatività, in cui potremo veramente far sentire la nostra voce alle istituzioni, proporre soluzioni e idee per migliorare la vita del nostro territorio in modo civile, intelligente e democratico".