Pestato e rapinato alla Marina, è caccia all’aggressore

Stando alle prime ipotesi, un cittadino extracomunitario ha aggredito un 49enne di Cagliari

Di: Alessandro Congia

E’ caccia in città all’aggressore (pare si tratti di un extracomunitario), che ieri sera ha pestato e rapinato, fuggendo a piedi col cellulare della vittima, un uomo in via Cavour: il 49enne è finito al Brotzu, mentre sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri che indagano per cercare di individuare il responsabile della rapina.

E’ ormai allarme sicurezza in città, tra la Marina, piazza Matteotti, via Roma e piazza Del Carmine, dopo i numerosi fatti di cronaca, tra spaccio, aggressioni che avvengono indistintamente a tutte le ore.