Cagliari. Monsignor Baturi in Consiglio comunale

L’arcivescovo: “La Chiesa pronta ad offrire il suo apporto e il dialogo costante con le istituzioni”

Di: Antonio Caria

Nei giorni scorsi, il Consiglio comunale di Cagliari ha salutato il nuovo arcivescovo, Monsignor Giuseppe Baturi.

Ad accoglierlo il presidente del Consiglio Comunale Edoardo Tocco, il sindaco Paolo Truzzu, i consiglieri comunali e numerose autorità civili e militari presenti in aula prima dell'inizio della consueta seduta dell'assemblea cittadina.

Una presenza, ha rimarcato Tocco, che “Contribuisce a rafforzare la stretta collaborazione con il Consiglio e la città intera”.

“Voglio sottolineare l'importanza di questo incontro – ha aggiunto il primo cittadino – in un luogo dove si formano le decisioni per il futuro della città. Decisioni che vengono prese qui, in questa sala del Consiglio comunale, ma che sono il frutto di una condivisione con tutti i soggetti che compongono la nostra città. Decisioni che sono il risultato di un confronto costante con tutti gli attori coinvolti. Insieme si decide e insieme si affrontano i problemi”.

“La chiesa è pronta ad offrire il suo apporto e il dialogo costante con le istituzioni – queste le parole dell'Arcivescovo – nella logica della sussidiarietà, della solidarietà e dell'inclusione dei più deboli”.