“Il postino va in pensione? Lettere in ritardo e mai arrivate”. Polemiche tra i cittadini

Il caso è stato ribadito anche da Roberto Collu, giornalista e storico fondatore del Giornalino di Siliqua

Di: Alessandro Congia

La vicenda: lettere in ritardo o mai arrivate? A Siliqua è malumore tra i cittadini e a far rimbalzare il caso è il giornalista, Roberto Collu, (nella foto, in alto), storico fondatore del Giornalino di Siliqua.

E sul caso, anche sui social è polemica: Poste Italiane, ritardi nella consegna della posta a Siliqua. Il "disservizio" pare sia iniziato qualche mese fa, da quando cioè è andato in pensione il portalettere del posto. Da allora, infatti, la posta non viene recapitata regolarmente e le consegne avvengono in forte ritardo. O, in alcuni casi, non avvengono proprio.

A reclamare sono alcuni cittadini siliquesi che nel gruppo facebook “Siliqua a 360°” segnalano il problema che, purtroppo, sta creando disagi e situazioni spiacevoli agli utenti. Ad aprire il confronto sul social network è una ragazza, la quale lamenta il fatto che non gli arriva la posta da circa un mese e vuol sapere se è un problema generale o circoscritto.

A seguire le testimonianze di altri utenti, che sinora hanno avuto anch'essi ritardi nella ricezione della posta. «Anch’io ho avuto problemi – ha replicato un’altra ragazza del posto. Ho anche telefonato all’ufficio postale per sapere se ci fosse qualche problema con il mio civico o con il postino. E mi sono anche proposta di andare di persona a prendermela la posta, piuttosto che farmela arrivare scaduta. Infatti, continuo a ricevere la posta dopo alcuni mesi di ritardo».

A volte può accadere malauguratamente che lettere e pacchi non arrivino subito a destinazione, oppure arrivino troppo tardi. Però, a giudicare dalle segnalazioni, a Siliqua la situazione ha oltrepassato la soglia della tolleranza. «Posta sempre in ritardo, ogni 2 mesi – aggiunge una signora. Addirittura scadenze di pagamenti mai ricevuti. All'Ufficio Postale dicono che ora è tutto ad Assemini. Ho telefonato ma non mi hanno risposto. Le poste ormai funzionano così. Bisogna quindi protestare».

Tra l’altro, se nella cassetta della posta non è chiaro il nome, i nuovi portalettere non consegnano la posta. Inoltre, è bene controllare anche il numero civico e l'indirizzo, poiché se non sono precisi, anche in questo caso la posta non viene recapitata. Non stupitevi inoltre, se trovate posta altrui nella vostra cassetta, o se la vostra viene consegnata a qualcun altro. Diversi utenti infatti si sono ritrovati in situazioni spiacevoli come queste.

Cosa fare per tutelarsi in queste situazioni? Il consiglio è di segnalare tutti i disservizi a Poste Italiane, rispettando i tempi massimi entro i quali presentare reclamo per i servizi di corrispondenza e per i prodotti di corriere espresso, contattando l’assistenza clienti di Poste al numero 803.160, oppure inviando un reclamo online al seguente link: https://www.poste.it/reclami.html (cliccando successivamente sull’area “servizi postali”).