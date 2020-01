Colpi di pistola contro il "Go Go Bar" a Pill’e Matta, sul posto la Polizia

Il misterioso episodio è avvenuto intorno all’ora di pranzo, indagano gli agenti del Commissariato di Quartu agli ordini del dottor Fabrizio Selis

Di: Alessandro Congia

Ben 9 colpi di pistola, calibro 9, sparati intorno all’ora di pranzo, all’esterno di un bar-tavola calda, il "Go Go Bar", situato nella zona industriale di Quartucciu, in località Pill’e Matta: i proiettili hanno colpito finestre e vetrate, oltre ad alcune auto in sosta. Solo per un caso, fortunatamente, non si sono registrati feriti, ma tanto spavento per quanto accaduto.

L’inquietante episodio, sul quale ora indagano i poliziotti del Commissariato di Polizia di Quartu, coordinati dal dirigente Fabrizio Selis, ha creato tanta paura tra i clienti del locale, a quell'ora affollato: stando alle prime ipotesi, chi ha sparato ha avuto il tempo di fuggire in auto e far perdere, almeno per ora, le proprie tracce.

In passato, il gestore del bar non ha mai avuto alcun tipo di problemi o minacce con nessuno: sul posto, oltre alle Volanti anche i colleghi della Scientifica e gli investigatori della squadra Mobile cagliaritana, guidati dal dottor Roberto Pititto.