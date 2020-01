Virginia Saba: "Luigi è l'uomo migliore che potessi incontrare"

Su Facebook la dedica speciale

Di: Redazione Sardegna Live

“Infinita stima per Luigi, ed infinito amore, perché è l’uomo migliore che potessi incontrare”. E’ il commento di Virginia Saba, compagna da circa un anno di Luigi Di Maio.

Ieri, nella giornata in cui il ministro si è dimesso da capo politico del Movimento 5 stelle, la bella giornalista sarda ha dedicato “al suo Luigi” parole d’amore e di coraggio.

“Basta ascoltare ogni parola scelta ed ogni pensiero espresso in questo suo discorso per capire quanto è bello quando la politica si riempie allo stesso tempo di concretezza e virtù. Virtù, presupposto essenziale per chiunque voglia dedicarsi al bene comune. Un in bocca al lupo al Movimento, e a tutti quei cittadini di buona volontà che sanno cosa sia anteporre l’interesse di tutti ai propri egoismi e da tempo lottano per questo. Mai lasciare i sogni a metà. Coraggio”.



