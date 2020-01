Lanusei. Perde il controllo dell’auto e si schianta su un palo: ferita una donna

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Lanusei

Di: Redazione Sardegna Live

Ha perso il controllo della sua Fiat Punto ed è andata a sbattere al palo dell’illuminazione pubblica.

Una donna di 47 anni, residente nel centro ogliastrino, poco dopo le 19,30 stava percorrendo via Umberto quando, per cause da accertare, ha sbandato e ha concluso la corsa schiantando si a un palo della luce.

L’incidente è avvenuto all’altezza del civico 129, davanti a delle vetrine di un’attività commerciale. La donna fortunatamente è rimasta illesa.

Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco che si sono occupati della messa in sicurezza del veicolo e ripristinato le condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, ha operato la polizia stradale di Lanusei, gli operatori del 118 e la polizia municipale.