Cagliari. Via Sonnino: auto si sfrena e investe tre pedoni

Due donne e un bimbo sono stati trasportati al pronto soccorso

Di: Redazione Sardegna Live

Lascia l’auto in sosta, questa si sfrena e investe tre pedoni. Incidente stradale questo pomeriggio in via Sonnino a Cagliari.

Il conducente di una Golf Volkswagen, un 33enne residente in città, ha lasciato il mezzo in sosta accanto al marciapiedi. Per cause ancora da accertare l’auto si è sfrenata, ha percorso qualche metro e investito tre pedoni.





Due donne e un bimbo, che non si sono resi conto dell’auto in movimento. La Volkswagen ha concluso la corsa schiantandosi su un palo dell’illuminazione pubblica.





I tre sono rimasti feriti. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 che li ha accompagnati al pronto soccorso del Santissima trinità e del Brotzu, tutti in codice giallo.

I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale.