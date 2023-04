Cagliari. Si accascia a terra in piazza Yenne: 55enne muore dopo un malore

Il drammatico episodio sotto gli occhi increduli dei passanti

Di: Redazione Sardegna Live

Dramma in pieno centro a Cagliari, dove questo pomeriggio un 55enne è morto sotto gli occhi increduli dei passanti in piazza Yenne, dopo aver accusato un malore.

Accasciatosi all'improvviso, per il malcapitato non c'è stato niente da fare. Inutile l'allarme lanciato dagli sconvolti spettatori.

Quando il personale del 118 è arrivato sul posto non ha potuto far niente se non constatare il decesso dell'uomo.