"La cagnetta Kira cerca casa". Appello del canile comunale di Cagliari

"Ha due anni, è una cagnetta vivace e sta imparando ad andare in passeggiata al guinzaglio"

Di: Redazione Sardegna Live

Prosegue la campagna di sensibilizzazione delle adozioni degli ospiti a quattro zampe del Canile Comunale di via Po 59, promossa dal Servizio Gestione Faunistica del Comune di Cagliari. La protagonista della settimana è Kira, una meticcia di due anni, femmina sterilizzata, ex cagna di proprietà entrata in canile in seguito a uno sgombero di un campo Rom alla periferia di Cagliari.

"Kira è una cagnetta vivace - si legge in una nota del Comune di Cagliari - ma non troppo espansiva, non ama particolarmente le carezze, non ha esperienza della vita in contesto urbano e sta imparando ad andare in passeggiata al guinzaglio in canile. Cerca maggiormente l’interazione più che con le persone, con i cani sui quali cerca di imporsi e manifesta possessività sulla ciotola del cibo ed è necessario scegliere per lei i giusti compagni di gioco. Per Kira si cerca una famiglia di persone adulte, residenti in casa con giardino o contesto rurale ben recintato. La meticcia è compatibile con altri cani, meglio se di sesso opposto e pari o maggior taglia, dal carattere solido ed equilibrato. Kira si cede in adozione già sterilizzata, vaccinata ed in possesso di microchip".

Gli orari di ricevimento per le adozioni sono dal lunedì al sabato dalle 9 alle 11,30. Per ragioni logistiche è opportuno fissare un appuntamento contattando il Canile municipale via mail all’indirizzo canile@comune.cagliari.it o al numero di telefono 070 677 8115.